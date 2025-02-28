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Fatih Belediyesi Ramazan ayına hazır

Fatih Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini en güzel şekilde yaşatmak amacıyla ilçede tüm hazırlıkları tamamladı.

HABER MERKEZİ28 Şubat 2025 Cuma 12:19 - Güncelleme:
Fatih Belediyesi Ramazan ayına hazır
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Fatih Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini en güzel şekilde yaşatmak amacıyla ilçede kapsamlı bir hazırlık süreci gerçekleştirdi. Camilerden iftar sofralarına, sosyal yardımlardan kültürel etkinliklere kadar geniş çaplı hizmetler sunulacak.

CAMİLER RAMAZAN'A HAZIR

Fatih'te bulunan selatin camileri başta olmak üzere 365 cami detaylı bir şekilde temizlendi, ilaçlandı ve gül suyu ile kokulandırıldı. Vatandaşların ibadetlerini huzur içinde gerçekleştirebilmeleri için güvenlik ve hijyen tedbirleri artırıldı.

DENETİMLER VE SOSYAL YARDIMLAR ARTIRILDI

Ramazan boyunca fırın, market ve gıda satışı yapan işletmeler zabıta ekipleri tarafından sıkı denetimden geçirildi. Ayrıca, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik kumanya dağıtımları devam ederken, yaşlı, engelli ve yemek yapamayacak bireylere sıcak yemek hizmeti sunulacak. Fatih Belediyesi'nin sosyal destek çalışmaları kapsamında Butik Fatih aracılığıyla çocuklar ve aileler için bayramlık kıyafet yardımı yapılacak.

İFTAR SOFRALARI VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Fatih Belediyesi, Ramazan boyunca geleneksel iftar sofraları ve vefa iftarları düzenleyerek şehit ve gazi aileleri, yetimler ve sivil toplum kuruluşlarını ağırlayacak. Fatih Kütüphaneleri'nde her gün 2000 kişiye iftar ve sahur ikramı yapılacak.

Ramazan'ın ilk gününde Sultanahmet Meydanı'nda mehteran gösterisi ve top atışıyla coşkulu bir başlangıç yapılacak. Ayrıca, tasavvuf müziği konserleri, mukabele programları ve kadınlara özel türbe ve cami ziyaretleri ile Ramazan'ın ruhu ilçede en güzel şekilde yaşatılacak.

BAŞKAN ERGÜN TURAN: FATİH'TE RAMAZAN AYLARI HEP FARKLI VE MANEVİ ATMOSFERDE YAŞANIR

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, yaptığı açıklamada Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendiren bir dönem olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Fatih, geçmişten günümüze Ramazan aylarını büyük bir coşku ve manevi atmosfer içinde yaşamış bir ilçedir. Biz de bu kutlu ayın feyiz ve bereketini mahalle mahalle hissettirmek için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ramazan, bereketin ve paylaşmanın ayıdır. Biz de ihtiyaç sahiplerine destek olarak, iftar sofralarında buluşarak bu manevi atmosferi hep birlikte yaşayacağız."

Başkan Turan, Ramazan'da yapılan duaların başta Filistin ve Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalar için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

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