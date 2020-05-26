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Fatih Beyazıt tramvay durağında erkek cesedi bulundu

Fatih Beyazıt tramvay durağında, bir erkek şahsın hareketsiz yattığını gören güvenlik görevlilerinin haber vermesiyle sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 60 yaşlarındaki kimliği belirsiz şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.

IHA26 Mayıs 2020 Salı 08:13 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 08:13
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Olay, saat 06.45 sularında Fatih Beyazıt tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah görev değişimi yapan güvenlik görevlisi, erkek bir şahsın yerde hareketsiz yattığını fark etti. Bunun üzerine durumu polise bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede üzerinde kimliği çıkmayan 60 yaşlarında erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından üzerinde herhangi darp izi bulunmayan şahsın cesedi adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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