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Güncel

Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı! Bakan Koca: İki hastamızın hayati bir tehlikesi yok

Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı! Bakan Koca: İki hastamızın hayati bir tehlikesi yok

9 Ocak 2024 Salı 12:55 - Güncelleme:
Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı! Bakan Koca: İki hastamızın hayati bir tehlikesi yok
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Sağlık Bakanı Koca, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı ve öğrencisinin sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Fatih Camii imam hatibi Galip Usta hoca ve cami cemaatinden hafız Bilal Erdem dün akşam bıçaklı bir saldırıya uğradı. Kendilerine, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Üç yerinden yara alan Galip Usta hoca, Bezmiâlem Üniversitesi Hastanesinde olayın hemen akabinde ameliyata alınmıştır. Halen yoğun bakımdadır, yarın servise çıkarılması planlanmaktadır. Bir yerinden yara alan hafız Bilal Erdem'in tedavisi kaldırıldığı Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi cerrahi yoğun bakım servisinde devam ediyor. Damarlarında zedelenme ve aktif kanaması bulunmuyor. İki hastamızın da durumunda hayati bir tehlike yok. Tedavilerini yakından takip ediyorum. Güven ve teslimiyet mekânı olan bir ibadethanede, bir camimizde yaşanan son derece üzücü olay sebebiyle tüm şiddet olaylarını kınamak, şiddete karşı tavır almak hepimizin boynunun borcudur. Hastalarımıza tekrar acil şifalar diliyorum.

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