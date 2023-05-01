Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy istedi

Sultanbeyli Kent Meydanı'nda vatandaşlarla buluşan Erbakan, partisinin seçim standını ziyaret edip, seçim otobüsünden halka hitap etti.

Erbakan, Millet İttifakı'nı eleştirerek, Türkiye'nin yeniden 28 Şubat'ın karanlıklarına götürülmeye çalışıldığını söyledi.

Fatih Erbakan, şöyle devam etti:

"Yedinci ortağın seçime girmek için kurduğu bir parti var. O partinin seçim bildirgesinde ne deniyor? 'Okullardan din dersini tamamen kaldıracağız. Diyanet İşleri Başkanlığını İnanç İşleri Başkanlığı yapacağız.' HDP'nin milletvekili adayları ne diyor seçim çalışmasında? 'Yedili masa iktidar olduğu zaman hapishanedeki tutsak arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşacak.' Tutsak arkadaşları PKK'lı teröristler, Abdullah Öcalan. Yeniden Refah Partisi olarak bu yedili masanın durumunu görünce 'Hayır, bunlara geçit veremeyiz.' dedik. Bu sebeple Cumhur İttifakı'nda yer aldık."

Erbakan, Millet İttifakı'nın temsilcilerinin sürekli ekonomik sıkıntılardan söz ettiğini belirterek, "Nasıl çözecekleri sorulduğunda da '300 milyar dolar ilave borç getireceğim Londra'dan, Amerika'dan.' diyor. Biz zaten borçtan kurtulmaya çalışıyoruz. 'Allah'ın verdiği zenginliklerle kaynak üreteceğim, bu kaynakla ülkeyi kalkındıracağım.' diyebiliyor mu? Hayır. O getirdiğin 300 milyar dolar borcun faizi zamla, vergiyle yine millete yüklenecek." diye konuştu.

"İBB, DÜNYANIN EN YÜKSEK FAİZİYLE DOLAR BORÇLANIYOR"



İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) dünyanın en yüksek faiziyle dolar borçlandığını söyleyen Erbakan, "Düşünebiliyor musunuz, Almanya yüzde 2 ile Japonya yüzde 0,2 ile İBB yüzde 10,70 ile dolar borçlanıyor. Sonra da o borcun faizini, İstanbul halkına yaptığı hizmetlere zam yaparak milletin sırtına yüklüyor." ifadelerini kullandı.

Erbakan, ekonomik sıkıntıların Yeniden Refah Partisi'nin milli kaynak paketlerinin de etkisiyle Cumhur İttifakı tarafından çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Yeniden Refah Partisi'nin Meclis'te olmasının önemine işaret eden Erbakan, "14 Mayıs'ta sandığa gideceğiz. Bir oy Erdoğan'a, bir oy Erbakan'a vereceğiz. Hem yedili masa felaketlerine karşı Cumhurbaşkanı'mızın tekrar seçilmesini sağlayacağız hem de Milli Görüş'ü, Yeniden Refah Partimizi yeniden inşallah Meclis'e taşıyacağız." ifadesini kullandı.