Fatih Erbakan: Merhum babam ne dediyse AK Parti döneminde yapıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı bir canlı yayında yaklaşan seçimler hakkında konuştu.

Katıldığı programda "Merhum Necmettin Erbakan ne dediyse AK Parti döneminde yapıldı." diyen Erbakan, " 'Otoyol hatları' dedi yapıldı. 'Tüm yollar çift yollar' demiş, '80 ile havalimanı' denildi oldu. 'Karadeniz gazı' dedi oldu. 'Boğaza bir tüm geçit' denildi. 'Avrasya Tüneli' yapıldı. 'Sabiha Gökçen' yapıldı. 'Nükleer enerji' denildi yapıldı." diyerek AK Parti döneminde yapılan hizmetleri sıraladı.

AK Parti iktidarının ülkeye kazandırdığı hizmetleri şöyle özetleyen Fatih Erbakan, "Bu adımları atanlara deseydik ki yüzde 30'u milli olsa bile bu yarın yüzde 80 olacak biz bunlar için çalışıyoruz. Havalimanını yaptık uçakları da yerli ve milli yapacağız. İHA ve SİHA'lar var, şu an geceleri baskın yapamıyorlar. TOGG otomobilini de yüzde yüz yerli milli olacak şekilde ayarlayacağız. Hayra vesile olmak istiyoruz." dedi.

HDP ile CHP'nin pazarlıklarına tepki gösteren Fatih Erbakan, "CHP Genel Başkan Yardımcısı sayın Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır'da yaptığı açıklamada; HDP'nin 2019'da yayınladığı 11 maddelik tutum belgesinin tamamını kabul edip mutabakat metinlerine eklediklerini söyledi. Peki 11 maddelik metinde ne diyor? Daha fazla demokrasi ve özgürlük için yerinden ve yerelden yönetim. Bu özerklik demek. Türkiye'nin bölünmesi demek." şeklinde konuştu.

7'li koalisyonun, PKK ve FETÖ tarafından açıkça desteklendiğini ifade Erbakan, "Millet İttifakı'na dolaylı yoldan değil açık açık PKK ve FETÖ desteği var. Birçok ciddi kararlar alınacak ama benzemezler diye ifade ettiğimiz bir ekip, anayasa kitapçığı fırlatma gibi krizlerin çıkabileceği durumlara müsait. Seçmen tüm bunları değerlendiriyor. Dindar kesimin değerlerini kaybetme korkusu. Sadece dindar değil gerçek bir vatansever olarak Atatürkçülerin de PKK desteğinden rahatsız olduğunu duyuyorum, biliyorum." dedi.

"DÜZELTMEK İÇİN GELDİK"



Cumhur İttifakı ile imzaladıkları ortak mutabakat metnine değinen Fatih Erbakan, "Biz dün 'yanlış' dediğimize bugün yine 'yanlış' diyoruz. Bu yüzden biz mutabakat metni imzaladık. Milletimizin önünde imzaladık, yanlışa ortak olmak için değil düzeltmek için imzaladık. Yeniden Refah Partisi'nin söyledikleri bu metin içinde var. 57 Müslüman ülke konusu ve Kudüs hassasiyetimiz var. Eğitim müfredatının aile kurallarımıza uygun olması talebimiz var. Şimdi tüm bunlarda birlikte çalışacağız dedik. Tabi ki bunların ardından ittifakta olmak hayırlı oldu. Biz milletin derdiyle dertlendik. Biz günaha ortak olmak için değil düzeltmek için bir araya geldik. Mecliste mutabakatımızda olan kuralları takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

7'li koalisyonu eleştiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, konuşmasını, "Bu zihniyet iktidara gelirse yapılabilecek aşırılıkları düşünmek bile istemiyorum." cümlesiyle tamamladı.