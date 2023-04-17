Fatih Erbakan'dan Cumhur İttifakı açıklaması! Süreci anlattı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan CNN Türk'e konuk oldu.

Erbakan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Yeniden Refah Partisi olarak seçimlere uzun süredir kendimiz girme hazırlığı içindeydik. Biz hiçbir zaman ittifak yapmayacağız demiyoruz. İttifakla uzlaşmamız olursa, o zaman bunu yaparız. Bunu yapmamızın sebebi de ülkenin, milletin faydasına olmak. Prensiplerimizin bizim yıllardır söylediğimiz temel prensiplerimizin üzerinde uzlaşma olması şartımız vardı. AK Parti tarafı sağ olsun resmi olarak ortaya koydular bu niyetlerini. Biz bu prensiplerimizi kamuoyunda da çok yer buldu. Bunlar üzerinde mutabakat olursa bu konulara öncelik verilmesi noktasında mutabakat olursa olabiliriz demiştik. İlk etapta bu noktada bir mutabakat sağlanamadı. Cuma günü itibarıyla 70 bin imza zaten toplandı. 3 günde 70 bin imza toplandıysa 6 günde 100 bini aşacağı ortadaydı. Cuma namazından önce Sayın Cumhurbaşkanı bizi davet ettiler. Mutabakatın imzalanabileceğini ifade ettiler. AK Parti ve Yeniden Refah Partimiz arasında mutabakat imzalandı. Bunun imzalanmasıyla da zaten biz milletvekili, cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi pazarlık söz konusu değil. Biz en başından beri hep diyoruz ki milletin derdine derman olsun. Cumhur İttifakı'na dahil olduk.

Burada Yeniden Refah Partisi'nin de yıpratılması noktasında bir algı operasyonu yürütüldü. İttifak kararı alındıktan sonra tepki istifası 1 ay sonra olmaz. ilk bir kaç gün içinde olur. Genel Merkezimiz, Genel Başkanı'nın yanında yer alıyor. Tamamen birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. İttifak kararı ile ilgili her hangi bir sorun tartışma kalmadı. 81 ilimiz MYK üyelerimiz büyük birlik ve beraberlik içerisinde ittifak kararını da destekliyorlar. Karşı bloğun ve sol görüşlü internet Haber sitelerinin çarpıtmamaları son derece yanlış. Kendi adayları kendi logosuyla seçimlere hazırlanıyor. İttifak gündemiyle ilgili herhangi bir sorun kalmadı.

Biz şu andaki şartlar içerine böyle bir düşünce sahip değiliz. Bizim şu anki hedefimiz YRP'den meclise milletvekili taşımak. Doğrudan doğruya oluşacak hükümetin içinde yer almak niyetinde değiliz. İlk etapta yapıcı etkili bir muhalefet yapmaktır. Mecliste grubu olan bir parti olarak mücadele etmek.

"BURADAKİ DURUM TAM TERİNE CHP ZİHNİYETİNİN İKTİDARA TAŞINMASI"

İttifakın içerisinde yer alan özellik Saadet Partisi'nin durumunu meşrulaştıran bir hamle. Erbakan Hocamız ile Ecevit ittifakını karşılaştırmak yanlıştır. Seçimin sonucunda CHP ile bir koalisyon yapılmak durumunda kalınmış. Buradaki durum tam terine CHP zihniyetinin iktidara taşınması. Ben hep söylüyorum içinde bulunduğu ittifakın söylemlerine bakın. İHA ve SİHA'lar için söylediklerine bakın. Rahmetli Erbakan, İHA ve SİHA'la ne kadar önem vermiştir. Şimdi İHA'lara, SİHA'lara dokunacağız diyorlar. Yine bir mutabakat metni yaptık ki Avrupa bizi takdir edecek diyorlar Erbakan bunun yayında durur mu? Ayasofya'yı tekrar müze yapalım diyorlar Ayasofya'nın Camii olması Erbakan hocanın hayaliydi.

Canan Kaftancıoğlu, Erbakan Hocamızın cenazesinin olduğu gün 'Ben ıslıklamıştım. Bugün olsa yine ıslıklarım demişti' bugün Saadetin yanında yer alıyor. Erbakan Hocayı anma programına katılıyor.

PKK yöneticisi, partilerin 7'li masada yer almasını söylüyor. Bunlar bizi rahatsız ettiği kadar toplumu da rahatsız ediyor. Sayın Muharrem İnce'nin de ittifaktan oylar alması 7'li koalisyona güç kaybettiriyor. Tüm bunlar göz önüne alınınca seçimin ilk turda Cumhurbaşkanını alacağını gösteriyor.

SAADET PARTİSİ'NE MİLLİ GÖRÜŞ TEPKİSİ

Milli Görüş'ü temsil ettiğini söyleyen birinin o masada olması mümkün olmaz. Biz onun için böyle bir masa olmasın diye Cumhur İttifakının içinde yer aldık. Zaten bu açık bir biçimde Yeniden Refah Partisi ile Saadet Partisi'nin farkını ortaya koyuyor. Ve Milli Görüş'ü temsil etme ehliyetinin kalmadığını gösteriyor. Saadet Partisi'nin Milli Görüş'ü temsil etmediği artık ortada. ABB meclisinde bir şahıs milli görüşün dernekleri için bunlar tecavüzcüdür açıklamasını yapıyor. Erbakan Hoca AGD için üniversitelerden eğitim almaktan evladır diyor. Bu şartlar altından Saadet Partisi'nin ben Milli Görüş'ü temsil ediyorum demesi namaz kılan bir insanın eline yüzüne çamur bulaştırmasıdır.