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Fatih Karagümrük'ün rakibi Medipol Başakşehir

Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, son şampiyon Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

AA24 Eylül 2020 Perşembe 09:39 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 09:39
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Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 3. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekip, 36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yaptı. Fatih Karagümrük ikinci hafta maçında ise deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.

Son şampiyon Medipol Başakşehir ise ligin ilk iki haftasında Hatayspor ve Galatasaray'a 2-0'lık skorlarla mağlup oldu.

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