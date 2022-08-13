Fatih Portakal bile isyan etti! Soyer'e yüklendi: Unvanını hak et yazık

İzmir'deki kötü koku, CHP'ye olan desteğiyle bilinen gazeteci Fatih Portakal'ı bile isyan ettirdi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yüklenen Portakal, "Bir unvanı hak etmek gerekiyor. Yazık!" dedi.

Uzun zamandır CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen İzmir'de temizlik ve alt yapı ile ilgili sorunlar bir türlü çözülemedi.

Bu durum, CHP'ye olan desteğiyle bilinen gazeteci Fatih Portakal'ı bile çileden çıkardı.

PORTAKAL'DAN SOYER'E: YAZIK

Sıcak havalarda daha hissedilir olan kötü kokuya Twitter hesabından isyan eden Portakal, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirdi.

Paylaşımında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni de etiketleyen Portakal, "Bornova ağaçlı yolda işim vardı. Yürürken bu pis, kokan kanal yatağı dikkatimi çekti. Bundan 30 dk önce de belediyenin citta slov duyurusunu ışıklı panoda görmüştüm. Fotoyu çekip paylaşmak istedim. Bir unvanı hak etmek gerekiyor. Yazık! Laf boş görüntü gerçek." ifadelerini kullandı.