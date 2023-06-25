CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve küçük ortakları, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğradı. Kaybedilen seçim sonrası istifaya davet edilen Kılıçdaroğlu parti içerisinde kendi hariç herkesi değiştirdi. Yaşanan sürecin ardından bazı CHP'li isimlerden genel başkanlık için 'değişim çağrıları' da gelmeye başladı.

Genel başkanlık yarışı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve bazı isimlerin adı dahi geçti. Ancak Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağına yönelik mesajlarını sürdürdü.

"AKLIMIZLA DALGA GEÇİYOR"



Seçimlerde Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını destekleyen ve aday olmasını isteyen muhalif gazeteci Fatih Portakal da haziran ayının başında yaptığı bir açıklamada CHP yönetimi ve Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak şunları söylemişti:

"Ya başarısızsınız be arkadaş. Hâlâ umut olmaya çalışıyorsunuz. Umutsuz vakasınız, sözünün bile heyecanı yok. Evet, Kılıçdaroğlu aday olsun dedim, ama bitti, kaybettiniz ya, o koltukta oturamazsınız. Diyor ki, 'Her iki seçmenden biri Kılıçdaroğlu'na verdi'... Sanki beş tane aday var. Aklımızla dalga geçiyor. Seçim kaybettiniz, parti içi demokrasiniz olsun. Demokrasi getireceğiz, diktatörlük var dediniz, Erdoğan var diye bağırdınız, oy istediniz."

"ANKET ŞİRKETLERİNİ DEFTERİMDEN SİLİYORUM"

Seçimlerin ardından kendisine yeni dersler çıkardığını ifade eden Fatih Portakal, bugün sosyal medyadan yeni açıklamalar yaptı. Portakal, ilk olarak "Son seçimden hem gazeteci hem bir seçmen olarak çıkardığım dersleri paylaşmak istiyorum: Kendi doğrularımı söylemeye devam... Bagajım yok eyvallahım yok...

Değerlendirirken her şey akılcılık değilmiş, bu ülkede duygusal bakış açısı da önemli... Yazacağım konuşacağım yine ama millet sorgulasın diye özel bir gayretim olmayacak. Bana ne! Anket şirketlerini defterimden siliyorum. Artık araştırmalarına bakmayacağım, paylaşmayacağım" ifadelerini kullandı.

"MUHALEFET PARTİLERİNDE DEMOKRASİ YOK"

Fatih Portakal istemeye istemeye oy vermeye son verdiğini belirterek, "Artık kerhen -istemeye istemeye- oy vermeye son veriyorum. Aklım ve gönlüm hangi parti derse oyum ona... Kaybetmemek için her şeyi yapabilme kapasiteleri var. Muhalefet partilerinde demokrasi olmadığını gördüm. Biliyordum da, belki diyordum. Onlarda da parti koltuğunu kaybetmeme hırsı var."

"AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU ARTIK LİSTEMDE YOK"

Seçim kaybedip gitmeyi bilmeyen hala koltuklarında oturan Akşener, Kılıçdaroğlu çifti, artık listemde yoklar. İsmini yazmadıklarım var, onları destekleyeceğim anlamını çıkarmayın. Zamanı geldiğinde su yolunu bulur. Sandığa hiç küsmedim, aynı heyecanla gitmeye devam."