CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun Ordu - Giresun Havalimanı’nda hakkı olmamasına rağmen VIP giriş kapısından geçişine izin verilmeyince ortalığı bir birine kattığı görüntüler ile Vali Seddar Yavuz için ‘Tam bir it’ demesi kamuoyunun büyük tepkisini toplamıştı.

Fatih Portakal Ordu'da yaşanan olayın ardından FOX Ana haberde "İmamoğlu'nun valiyle ilgili bir sözü var biz o sözü vermedik" demişti. Portakal İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun FOX TV muhabirine Ekrem İmamoğlu'nun valiye hakaret ettiği görüntüleri yayınlamasını söylediği haberden konuya ilişkin açıklama yaptı.

"HAKARET ETTİĞİ CÜMLELERİ DUYDUM"

FOX TV sunucusu Portakal, Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi Yavuz'a "İt" dediği videoyu izlediğini açıklayarak, "O görüntüyü izlememiş olsaydım o cümleleri etmezdim. Hakaret ettiği cümleleri duyarken gerçekler üzerine bunu söylüyordum." dedi.

SANSÜRE RTÜK BAHANESİ

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun dakika dakika takip eden FOX TV'nin sunucusu Fatih Portakal valiye hakaret görüntülerini yayınlamama sebebi olarak RTÜK'ü sebep gösterdi.

"O görüntüyü ben izlememiş olsaydım ben o cümleleri etmezdim" diyen Portakal, "Ben 6 haziran günü o cümleleri kurarken o hakaret ettiği cümleleri kurarken gerçekler üzerine bunu söylüyordum. Kulaklarımın ne duyduğunu ben biliyorum çünkü RTÜK denilen bir kurul var ve bazı ifadeleri yayınladığınızda basın yoluyla bu hakaretin yayılması kapsamında alıp size uyarı ceza verebiliyor. Ben böyle bir gerçekliği duymasam 6 Haziran günü o cümleleri kurabilir miyim?" diye konuştu.