Fatih Portakal SGK yalanına öyle bir savunma yaptı ki...

26 Şubat 2020 Çarşamba07:47 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 08:46

FOX TV'de Fatih Portakal'ın sunduğu ana haberde "Emekli maaşlarında yüzde 5 sağlık kesintisi yapılacak" iddiaları ortaya atılmıştı.

SGK YALANLADI

Sosyal Güvenlik Kurumu ise iddiaları, "SGK'da çok konuşulacak çalışma haberi tamamen asılsızdır" diyerek kesin dille yalanladı.

SGK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı basın-yayın organlarında "SGK'da çok konuşulacak çalışma" şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği görülmüştür.

Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumunun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır.

Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır. Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanacağımızı da ayrıca belirtir, doğru bilginin peşindeki siz değerli basın mensuplarımızın dikkatine ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

BİR İLGİNÇ SAVUNMA

SGK'nın yalanlamasının ardından özür dilemesi beklenen FOX TV ve Fatih Portakal bir skandala daha imza attı.

Portakal ve FOX'un Ankara Haber Müdür Engin Yılmaz canlı yayında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Sabah'ın haberine göre, SGK'nın yalanlamasını kabul etmediklerini belirten ikili yalanı savunmakta ısrar etti. Portakal haberlerinin arkasında olduklarını ifade ederek "Eğer haber yalan ise saniyeler içinde yalanlama geçilmesi gerekirdi" gibi ilginç bir savunmaya imza attı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FOX'A TEPKİ: YALAN HABER ÜRETMEYİ BIRAKIN

Bugün Azerbeycan ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın değindiği konulardan bir tanesi de FOX TV'nin manipülatif ve yalan haberleri oldu.

Erdoğan, "FOX önce gazete olsun, Fox önce ciddi bir medya mensubu olsun. Yalan haber üretmeyi bırakın." sözleriyle FOX TV'nin manipülatif ve yalan haberlerine tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Haberin yalanlanmasının ve Portakal'ın yalanı savunmasının ardından sosyal medyada Portakal'a tepki yağdı. Bir kullanıcı, "Saniyeler içinde kaç yalan söyleyebilirsin PORTAKAL?" sözleriyle tepkisini ortaya koydu.