18 Mayıs 2020 Pazartesi 08:50 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 08:55

Rapora göre, Portakal 107 metrakarelik 4 adet kaçak yapıdan 3'ü için İmar Barışı'na başvurdu ve 67 metrekarelik alanı Yapı Kayıt Belgesi alarak yasal hale getirdi. Rapora göre Portakal, tek katlı ağaç kütükler üzerinde temeli olmayan 36 metrekarelik kaçak alan ile 21 metrekarelik ve 10 metrekarelik ticari kullanım amaçlı tek katlı yapılar için 23 Ekim 2018'de İmar Barışı'na başvurarak Yapı Kayıt Belgesi aldı. Ancak Portakal'ın, lüks çiftliğindeki evinin tam önünde bulunan 40 metrekarelik sundurma kaçak yapıyla ilgili bir başvuruda bulunmadığı tespit edildi. Sabah'ın haberine göre, Bu tespitin ardından CHP'li Seferihisar Belediyesi'nin önümüzdeki günlerde ağaç kolonlar üzerine dikilen ve çatısı kiremitlerle kapatılan kaçak yapıyı yıkması bekleniyor.

KÜMESİ YERİNDE KALACAK

Fatih Portakal'ın "yasak ve çürük yapıları yasal hale getirdiler" diyerek eleştirdiği İmar Barışı'ndan yararlandığının ortaya çıkması üzerine kendisine yönelik tepkileri savmak için kaçak yapının 'tavuk kümesi' olduğunu söyleyerek skandalı örtbas etmeye çalışmıştı. Portakal, "Kümesimi yıkmayın, tavuklarımı evsiz bırakmayın" diyerek yapılan işlemlerle dalga geçmişti. İnceleme raporuna göre, Portakal'ın çiftliğinde bulunan tavuk kümesiyle ilgili hiçbir işlem yapılmadığı da ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA PORTAKAL'A BÜYÜK TEPKİ

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın kaçak yapılarıyla ilgili tepkiler sürüyor. Halil Karadere isimli vatandaş, "İmardan malı götürmüşsün. Hani karşıydın imar affına" diye yazarken, Garip Yolcu isimli Twitter kullanıcısı, "12 tane tavuk için 4 milyonluk bir çiftliğim olmadı şu yalan dünyada" diye yazdı. Evren Seyit Yazıcı ise, gazeteci Uğur Mumcu'nun "Bu memlekette banka soyarken kar maskesi, ülke soyarken de Atatürk maskesi taktılar" sözüne atıfta bulunarak, "Onun ne demek istediğini şimdi daha iyi anladık. Halkçılıktan bahseden milyarlık kansızlar, utanmadan eleştirdikleri imar barışına ilk koşanlar oysa ki" dedi. Ömer Göze ise, "Yılmaz Özdil, Can Dündar, Fatih Portakal'ın ortak özelliğini bununuz" diye tweet attı.