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  • Fatih Portakal'dan CHP'li delegelere ''Kılıçdaroğlu'' çağrısı: Aday göstermeyin
Güncel

Fatih Portakal'dan CHP'li delegelere ''Kılıçdaroğlu'' çağrısı: Aday göstermeyin

CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, 'Daha önce de hiç aday olmadım, örgüt aday gösterdi. Örgüt yeniden aday gösterirse aday olurum.' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. CHP'li delegelere seslenen Portakal, 'Milleti düşünüyorsanız Kılıçdaroğlu'nu aday göstermeyin. İnsanları mutsuz etti, kaybeden birisinin kazanma ihtimali yok.' dedi..

11 Eylül 2023 Pazartesi 22:38 - Güncelleme:
Fatih Portakal'dan CHP'li delegelere ''Kılıçdaroğlu'' çağrısı: Aday göstermeyin
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Seçimlerde alınan ağır yenilgi sonrası CHP cephesinde sular durulmuyor.

KILIÇDAROĞLU: ÖRGÜT ADAY GÖSTERİRSE ADAY OLURUM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada, kurultayda örgüt aday gösterirse genel başkan adayı olacağını söyledi. "Ben aday olmayacağım. Daha önce de hiç aday olmadım. Hiç dilekçe vermedim. Örgüt aday gösterdi. Yapılacak kurultayda da ben aday olmak için başvurmam, dilekçe vermem." diyen Kılıçdaroğlu, "Örgüt aday gösterirse aday olurum." ifadelerini kullandı.

YANDAŞ FATİH PORTAKAL CHP'Lİ DELEGELERE SESLENDİ

CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, adaylığa yeşil ışık yakan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. CHP'li delegelere çağrı yapan Portakal, "Milleti düşünüyorsanız Kılıçdaroğlu'nu aday göstermeyin. İnsanları mutsuz etti, kaybeden birisinin kazanma ihtimali yok" diye konuştu.

PORTAKAL: BEN ÖZEL'İN UMUDUN PEŞİNDEN GİDECEĞİM

Kılıçdaroğlu yerine CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i işaret eden Portakal, "Bakın kendisi istemiyor çok güzel, dediğini yapın. Özgür Özel var ben adayım diyor. Yeninin peşinden gidin arkadaş, umut olun. Ben umudun peşinden gideceğim" dedi.

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