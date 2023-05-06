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Fatih Portakal'dan haddini aşan sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

Muhalefete yakın ve CHP sözcülüğüne soyunan fondaş gazeteci Fatih Portakal, haddini aşan ifadeler kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Hakaret içeren sözler kullanan Fatih Portakal, daha önce de açıkça 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini ilan etmişti.

6 Mayıs 2023 Cumartesi 01:14 - Güncelleme:
Fatih Portakal'dan haddini aşan sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı
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Cumhur İttifakı'na karşı devamlı olarak söylem üreten ve CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıklayan Fatih Portakal yaptığı canlı yayın esnasında Başkan Erdoğan'la ilgili haddini aşan sözler kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitingindeki konuşması üzerine Portakal, "Bence zihinsel olarak problemleri var. Gerçekten muhakeme problemi var." diyerek Başkan Erdoğan'a hakaret etti.

KÜSTAH İFADELERLE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Portakal, yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren şu sözleri kullandı:

"Bence zihinsel olarak problemleri var. Gerçekten muhakeme problemi var. Yani sağlık problemi var demek istiyorum. Bu bilinçli bir şekilde yapılmış bir söz. Bilinçli bir şekilde söylenmiş farkında değil."

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