Fatih Portakal'dan haddini aşan sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

Cumhur İttifakı'na karşı devamlı olarak söylem üreten ve CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıklayan Fatih Portakal yaptığı canlı yayın esnasında Başkan Erdoğan'la ilgili haddini aşan sözler kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitingindeki konuşması üzerine Portakal, "Bence zihinsel olarak problemleri var. Gerçekten muhakeme problemi var." diyerek Başkan Erdoğan'a hakaret etti.

KÜSTAH İFADELERLE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Portakal, yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren şu sözleri kullandı:

"Bence zihinsel olarak problemleri var. Gerçekten muhakeme problemi var. Yani sağlık problemi var demek istiyorum. Bu bilinçli bir şekilde yapılmış bir söz. Bilinçli bir şekilde söylenmiş farkında değil."