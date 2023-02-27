Fatih Portakal'ın Kızılay provokasyonuna sert tepki: İnsan dokusu olduğundan satılamaz

Fatih Portakal Kızılay'ın parayla kan sattığını iddia ettiği provokasyonunu sürdürdü. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık Portakal'ın iftiralarına tek tek cevap verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden tepkisini dile getiren Kınık, "Ürün insan dokusu olduğundan satışa konu olamaz." dedi.

"SATIŞA KONU OLAMAZ"

Portakalın açıklamalarına tepki gösteren Kınık, "SGK ve KIZILAY'ın ilişkisi operasyon hizmetinin maliyetinin karşılanması ilişkisidir. 4500 sağlıkçı 300 bağış noktası ve 1500 hasteneye yapılan günlük 20.000 kan ürünü teslim hizmetinin bedelidir. Ürün insan dokusu olduğundan satışa konu olamaz. Özelin 2 kat tahsilat yapması suç" açıklamasında bulundu.

Kınık sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kızılayın vatandaşla kesinlikle kan hizmeti karşılığında para ilişkisi yoktur, Hastane Kızılay Hemasoft sistemi üzerinde kan talep eder ve Kan Hizmetleri de o kanı hastaneye teslim eder. Bu süreç hemovijilans standartlarındadır ve kişiye teslim gibi bir şey olmaz.

Devlet bütçesinden katkı almayan, bağışlar ve şirketlerinin gelirleri ile ayakta duran 15.000 personeli ile faaliyet gösteren bir yapının tabii ki finansal sürdürülebilirliğini, maliyet ve verimliliğini düşünüp yöneteceğiz. 155 yıldır bu vizyonla yürüyor ve büyüyoruz.

TÜRK KIZILAY'DAN 'KIZILAY YATIRIM GRUBU' AÇIKLAMASI

Öte yandan; Kızılay Yatırım Grubu'nun, Türk Kızılay'ın insani yardım operasyonlarının finansmanın sağlanmasında uzmanlaştığı, son günlerde yaşanan gelişmeler ve ortaya atılan iddiaların, bunun bilinmemesinden kaynaklandığı bildirildi.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, kuruluşundan bugüne hayırsever milletin desteğiyle varlığını sürdüren Kızılay'ın, tahmin edilebilir ve sürdürülebilir finansman ihtiyacının karşılanması için sermayesi yüzde 100 Kızılay'a ait "yatırım grubu"nun bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Kızılay Derneği, insani yardım operasyonlarına odaklanırken, Kızılay Yatırım Grubu da bu operasyonların finansmanını sağlamak üzere uzmanlaşmıştır. Son günlerde yaşanan gelişmeler ve ortaya atılan iddialar, bu dönüşümü bilmemekten kaynaklanmaktadır." denildi.