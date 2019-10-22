Fatih Portakal'ın 'ters kelepçe' yalanına jandarma cevabını verdi!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın tutuklanmasına ilişkin Fatih Portakal, haber programında Mızraklı için "Arkadan elleri kelepçelenerek, bu şekilde götürüldü" yorumunda bulunarak algı operasyonu gerçekleştirdi.

JANDARMA GÖRÜNTÜLERLE CEVAP VERDİ

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında Diyarbakır Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya Jandarma tarafından arkadan kelepçe takıldığını iddia eden yayınlar gerçeği yansıtmamakta olup, şahıs kelepçe takılmadan sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.