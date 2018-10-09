Fatih sondaj gemisi Akdeniz'de ilk sondajına başlıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, 'Fatih sondaj gemimiz bu ay sonunda Akdeniz'de ilk sondajına başlamış olacak.' dedi.
- AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Batarya depolama sistemi için ayrı bir ihale ve yol haritası düzenlemeye karar verdik." ifadelerini kullandı.
Dönmez, Fatih sondaj gemisinin de bu ay sonunda Akdeniz'de ilk sondajına başlamış olacağını söyledi.
Bakan Fatih Dönmez, "Gelecek hafta Star Rafinerinin açılışını yapmayı planlıyoruz." dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.