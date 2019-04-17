Fatih sondaj gemisi, Antalya açıklarında
Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih, Antalya açıklarına geldi.
- DHA
2018 yılı Kasım ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı programla Alanya-1 kuyusunda ilk sondaj çalışmasına başlayan Fatih, 5 ay aradan sonra tekrar Antalya açıklarında göründü. 229 metre uzunluğunda, yaklaşık 12 bin 200 metre yüksek basınçlı sondaj yapabilme potansiyeline sahip Fatih'i Antalya açıklarında görenler ilgiyle izledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.