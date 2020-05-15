Fatih sondaj gemisi havadan görüntülendi

IHA 15 Mayıs 2020 Cuma 09:38 - Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 09:39

Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarından sonra Karadeniz’de arama faaliyetinde bulunacak olan ’Fatih’ sondaj gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçişini sağlamak üzere gerekli teknik hazırlıkların yapılması için Haydarpaşa Limanı’na yanaştı. 10 Nisan tarihinde Haydarpaşa Limanı’na yanaşan sondaj gemisinde çalışmalara başladı.

Konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hem Doğu Akdeniz’de hem de önümüzdeki temmuzdan itibaren Karadeniz’de de ilk defa kendi milli sondaj gemimiz Fatih’le ilk derin sondajımızı yapmayı planlıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.