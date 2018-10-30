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Fatih sondaj gemisi ilk seferine başladı

Dünyanın gözü, Türkiye'nin yapacağı ilk sondaj çalışmasında. Mısır, İsrail, Kıbrıs Rum Yönetimi gibi birçok ülkeyi rahatsız eden sondaj gemisi 'Fatih' ilk seferine başladı.

  • DHA
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Türkiye’nin envanterine kattığı yeni nesil sondaj gemisi Fatih, sondaja başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çalışmaların devam ettiğini belirterek ikinci geminin de alınacağını açıklamıştı.

"12 BİN 200 METRE DERİNLİKTE SONDAJ"
Sondaj çalışmaları Antalya açıklarında Kıbrıs adasının batısında Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde yapılacak. Fatih sondaj gemisi Türk savaş gemilerinin koruması altında faaliyet gösterecek.

2011 Güney Kore yapımı Fatih, 6’ncı nesil olarak adlandırılıyor ve en ileri teknolojik özelliklere sahip. Alanya-1 kuyusu ile sondaja başlaması planlanan Fatih Sondaj Gemisinde, toplamda 200’den fazla yerli-yabancı uzman görev alacak. 229 metre boyunda olan Fatih 12 bin 200 metre derinlikte çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabilme becerisini haiz, aktif konumlanma (dynamic positioning) teknolojisiyle donatılmış, 6. jenerasyon bir sondaj gemisi.

Gemide iki kulede de sondaj yapabilecek ekipmanlar bulunuyor. Uluslararası kural ve düzenlemelere uygun operasyon gerçekleştirmeye uyumlu Fatih Sondaj Gemisi, iş güvenliği standartlarına tümüyle uygun ve çevre dostu.

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