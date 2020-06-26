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Fatih Sondaj Gemisi Trabzon Limanı'ndan ayrıldı

Fatih Sondaj Gemisi, sondaj faaliyetlerine başlamak üzere Trabzon Limanı'ndan ayrıldı.

26 Haziran 2020 Cuma 07:57 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 07:57
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