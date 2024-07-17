Fatih Sultan Mehmed'in 'Çeşm-i Cihan'ına Rus turistlerden büyük ilgi

Amasra ilçesine 2022 yılı Ağustos ayında seferlerine başlayan Astoria Grande gemisi, Rusya'dan Türkiye'ye 25 ayda gerçekleştirdiği 47 seferde toplamda 52 bini aşkın Turisti ilçeye getirdi. Amasra'nın muhteşem doğasını beğenen Rus turistler, tarihi, gastronomisi, sessiz ve huzurlu yapısı nedeniyle ilçeye doyamadan ayrılıyor. Bazı Ruslar, tekrar tekrar bölgeye gelirken, bazıları da yeniden gelmek hedefiyle mutlu bir şekilde ilçeden ayrılıyor.

Sabah saat 08:00'de Amasra Limanı'na yanaşan 193 metre uzunluk ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı Astoria Grande gemisi ile 846 turist ile 450 gemi personeli ilçeye geldi. Sabahın erken saatlerinde kapıların açılması ile gemiden inen turistler, Bartın il merkezi, Amasra ilçesi ve Karabük'ün safranbolu ilçesindeki tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini gezdi. Bölgeye ilgisi her geçen gün daha da artın Rus turistler ise muhteşem doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu. Saatlerce süren gezilerle bölgeyi keşfedip tanıyan turistler, ilçedeki plajlarda denize girerek serinledi.