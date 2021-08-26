İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2021 Perşembe / 18 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3919
  • EURO
    9,8848
  • ALTIN
    481.858
  • BIST100
    1458.72
Güncel

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bakıma alınıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde yapılacak bakım ve onarım çalışmasıyla ilgili açıklamada, 'Çalışmalar ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışmasıyla tamamlanacaktır. Çalışmalar esnasında köprü trafiğe hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacak' denildi.

DHA26 Ağustos 2021 Perşembe 15:50 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 16:09
ABONE OL

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, FSM Köprüsü'nde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 1988 yılında işletmeye alınan Türkiye'nin en önemli projelerinden olan FSM Köprüsü, ülkenin en yoğun trafik aksının üstünde bulunuyor.

Günlük ortalama trafiği 240 bin araç olan ve hizmete açıldığı yıldan itibaren ağır taşıt trafiğinin büyük kısmını taşıyan köprünün askı halatlarında, ihtiyaç duyulan bakım ve onarımların yapılması zarureti doğdu.

- "ÇALIŞMALAR TRAFİK AKIŞI ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEK"

Açıklamada, yürütülecek çalışmanın takvimi de paylaşıldı.

FSM Köprüsü'nün askı halatlarının değiştirilmesi işlerinin, ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışmasıyla tamamlanacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışmalar esnasında köprü trafiğe hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacak olup, yoğunluğun en az olduğu gece saatlerinde ihtiyaç halinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında sadece tek şerit kapatılarak, trafik akışı etkilenmeyecek şekilde yürütülecektir."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.