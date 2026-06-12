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Fatih'te 3 motosiklet kaza yaptı: 1'i ağır 5 yaralı

Fatih'te 3 motosikletli cadde üzerinde sabahın ilk saatlerinde kaza yaptı. Kazada biri ağır 5 kişi yaralanırken Vatan Caddesi kısa süreliğine kısmen trafiğe kapandı.

IHA12 Haziran 2026 Cuma 07:00 - Güncelleme:
Fatih'te 3 motosiklet kaza yaptı: 1'i ağır 5 yaralı
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Kaza, saat 05.00 sıralarında Fatih İsmetpaşa Mahallesi Vatan Caddesi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vatan Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 MT 3573 ve 41 ASK 298 plakalı motosikletler, Sofular Caddesi'nden yola çıkan 34 DOS 187 plakalı başka bir motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 3 motosiklette bulunan toplam 5 kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, Vatan Caddesi'nin Edirne istikametindeki 3 şeridini trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 5 kişiye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan motosikletlerin olay yerinden kaldırılmasının ardından Vatan Caddesi'nin kapanan şeritleri yeniden trafiğe açıldı.

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