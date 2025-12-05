İSTANBUL 20°C / 11°C
Güncel

Fatih'te 4 dakikada büyük vurgun: 200 kiloluk kasayı böyle çaldılar

Fatih'te bir iş yerinde, yaklaşık 500 bin liralık döviz ile çek koçanları bulunan kasanın 3 şüpheli tarafından çalınması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

5 Aralık 2025 Cuma 09:37
Fatih'te 4 dakikada büyük vurgun: 200 kiloluk kasayı böyle çaldılar
Kumkapı'da yüzlerini maske ve şapkayla gizleyen 3 şüpheli, 26 Kasım'da bir kargocunun önüne geldi.

SOYGUN ANI KAMERALARA YANSIDI

Kepengini kırdıkları iş yerine giren 2 zanlı, içinde 10 bin dolar, çek koçanları ile özel eşyanın bulunduğu yaklaşık 200 kilogramlık çelik kasayı alarak, diğer şüphelinin de bulunduğu araca taşıdı.

KASA BAŞAKŞEHİR'DE BULUNDU

Araçtaki 3 şüpheli olay yerinden uzaklaşırken, çalınan kasa 2 gün sonra Başakşehir'de bir arazide içi boş bulundu.

İş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen görüntülerde, iş yerine giren 2 şüphelinin kasayı çalması ve olay yerinden araçla kaçması yer aldı.

