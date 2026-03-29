  • Fatih'te 40 kilo gümüş çalan 3 şahıs tutuklandı
Güncel

Fatih'te 40 kilo gümüş çalan 3 şahıs tutuklandı

Fatih Laleli'deki bir iş yerinden 40 kilogram gümüş çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA29 Mart 2026 Pazar 13:48
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 7 Mart'ta Mimar Kemalettin Mahallesi'ndeki bir iş yerinden gümüş külçelerin çalınmasıyla ilgili şikayet üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, gece saatlerinde iş yerine gelen 4 şüphelinin kapıyı kırarak içeri girdiğini, 20'şer kiloluk 2 kutudaki toplam 40 kilogram külçe gümüşü çaldıklarını ve olay yerinden uzaklaştıklarını belirledi.

Şüphelilerin H.B, M.M.G, A.A. ve S.K. olduğunu tespit eden ekipler, Silivri, Esenyurt, Avcılar ve Bağcılar'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda zanlıları yakaladı.

İkametlerde yapılan aramalarda, sahte olduğu değerlendirilen 12 plaka, bir miktar uyuşturucu madde, 3 bin 450 dolar, 320 avro, 45 bin 800 lira ve 40 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3'ü tutuklandı.

Öte yandan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin kapıyı kırıp iş yerine girmeleri, içinde gümüş külçelerin bulunduğu kutuları alıp çıkmaları yer alıyor.

  • gümüş hırsızlık
  • Fatih Laleli
  • gözaltı tutuklama

