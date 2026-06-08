İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2026 Pazartesi / 23 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1046
  • EURO
    53,2215
  • ALTIN
    6423.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fatih'te acı olay... 6 yaşındaki çocuk tramvayın altında kalarak can verdi
Güncel

Fatih'te acı olay... 6 yaşındaki çocuk tramvayın altında kalarak can verdi

İstanbul Fatih'te Ordu Caddesi üzerinde T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayın altında kalan 6 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed M.M., metrelerce sürüklenerek olay yerinde hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA8 Haziran 2026 Pazartesi 21:28 - Güncelleme:
Fatih'te acı olay... 6 yaşındaki çocuk tramvayın altında kalarak can verdi
ABONE OL

İstanbul Fatih'te akşam saatlerinde yaşanan tramvay kazası bir çocuğun hayatına mal oldu. Balabanağa Mahallesi Ordu Caddesi'nde raylara düşen 6 yaşındaki Muhammed M.M., tramvayın altında kalarak feci şekilde can verdi. Olay, çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen ekipler arasında büyük üzüntüye yol açtı.

6 YAŞINDAKI MUHAMMED RAYLARA DÜŞEREK CAN VERDİ

Fatih'te raylara düşen 6 yaşındaki çocuk, tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza, saat 19.00'da Fatih Balabanağa Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay durağa geldiği sırada 6 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed M.M. raylara düştü. Tramvayın altında kalarak metrelerce sürüklenen Muhammed M.M., vücut bütünlüğü bozularak olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla tramvay altında sıkışan çocuğun cansız bedeni çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Muhammed M.M'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler bölgeye şerit çekerek, geniş kapsamlı güvenlik önlemleri aldı.

Kaza nedeniyle tramvay hattında aksamalar yaşanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Fatih tramvay kazası
  • Ordu Caddesi kaza
  • tramvay altında kalan çocuk
  • T1 tramvay hattı
  • Muhammed M.M.

ÖNERİLEN VİDEO

5 katlı bina yerle bir oldu! O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.