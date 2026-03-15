16 Mart 2026 Pazartesi / 28 Ramazan 1447
Fatih'te akran zorbalığı dehşeti: 7 gözaltı

Fatih'te iddiaya göre ağzı, elleri ve ayakları bantlanan bir kişi, akranları tarafından darp edildi. Darp anları kameraya alındı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen yaşı küçük 7 kişiyi gözaltına aldı.

IHA15 Mart 2026 Pazar 09:51 - Güncelleme:
Fatih'te dün, iddiaya göre ağzı, elleri ve ayaklarını bağladıkları kişiyi darp eden kişiler, bu olaya ait görüntüleri sanal medyada paylaştı.

Görüntülerin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Darp olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 18 yaşından küçük 3 kişi olmak üzere 7 kişi, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

  • Fatih
  • gözaltı
  • akran zorbalığı

