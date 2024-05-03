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Güncel

Fatih'te bir kamyon köprünün altından geçerken sıkışan tır çıkarıldı

Fatih'te köprü altında sıkışan kamyon için çalışma başlatıldı. Tır, ekiplerin çalışmasının ardından çıkarıldı.

AA3 Mayıs 2024 Cuma 20:13 - Güncelleme:
Fatih'te bir kamyon köprünün altından geçerken sıkışan tır çıkarıldı
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Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nden Aksaray istikametine giden 31 SS 835 plakalı kamyon, köprünün altından geçerken sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edilirken, kamyonu sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlatıldı.

Kamyonun köprü altında sıkışması caddede trafik yoğunluğuna neden oldu.

Çalışmalar kapsamında tır, geri hareket ettirilerek sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Polis ekipleri eşliğinde ters yönde ilerletilen tır sahil yoluna götürülürken trafik kısa süreliğine durduruldu.

Tırın bölgeden ayrılmasının ardından trafik normale döndü.

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