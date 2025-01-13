Fatih'te bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 zanlı yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İskenderpaşa'da 12 Ocak'ta İsa Aktaş'ın (45) bıçaklanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin inceleme başlattı.



Yapılan çalışmalarda olayla ilişkili olduğu belirlenen şüpheli D.E. (35), polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin, ifadesinde, kendisinin olayın yaşandığı apartmanın 5. katında oturduğunu, boş olan çatı katında arkadaşları İsa Aktaş ve Garip Y. ile uyuşturucu madde aldıklarını, bir süre sonra Garip Y'nin hiçbir şey söylemeden Aktaş'a saldırıp onu bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Ekipler, Garip Y'yi (29) olayda kullandığı değerlendirilen bıçakla yakalayıp gözaltına aldı.

Haklarında altışar suç kaydı olduğu tespit edilen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.