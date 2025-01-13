İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2025 Pazartesi / 14 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5021
  • EURO
    36,2518
  • ALTIN
    3050.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fatih'te bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 zanlı yakalandı
Güncel

Fatih'te bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 zanlı yakalandı

Fatih'te, bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA13 Ocak 2025 Pazartesi 15:07 - Güncelleme:
Fatih'te bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 zanlı yakalandı
ABONE OL

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İskenderpaşa'da 12 Ocak'ta İsa Aktaş'ın (45) bıçaklanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda olayla ilişkili olduğu belirlenen şüpheli D.E. (35), polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin, ifadesinde, kendisinin olayın yaşandığı apartmanın 5. katında oturduğunu, boş olan çatı katında arkadaşları İsa Aktaş ve Garip Y. ile uyuşturucu madde aldıklarını, bir süre sonra Garip Y'nin hiçbir şey söylemeden Aktaş'a saldırıp onu bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Ekipler, Garip Y'yi (29) olayda kullandığı değerlendirilen bıçakla yakalayıp gözaltına aldı.

Haklarında altışar suç kaydı olduğu tespit edilen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

  • Fatih
  • gözaltı
  • bıçaklı saldırı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.