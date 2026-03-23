  Fatih'te bitişik iki bina çöktü: 2 kişi taburcu edildi
Fatih'te bitişik iki bina çöktü: 2 kişi taburcu edildi

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Fatih'te patlama sonucu 2 binanın çökmesi nedeniyle enkazdan çıkarılarak tedavi altına alınan 10 kişiden 2'sinin taburcu edildiğini bildirdi.

Güner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen patlama sonucu bina çökmesi nedeniyle hastanelerimizde tedavi altına alınan 10 vatandaşımızdan 2'si taburcu edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Tedavisi devam eden hastalardan 7'sinin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Güner, "1 hastamızın yoğun bakım ünitesinde entübe olarak takibi sürmektedir. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta, dün meydana gelen patlama sonrası bitişik yapıda inşa edilen 2 bina çökmüş, enkazdan 10 kişi yaralı olarak çıkarılmış, 1 kişinin cesedine ulaşılmıştı. Biri ağır 10 yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

