Fatih'te çocuk kaçırma iddiasında şüpheli gözaltına alındı

Olay, saat 14.10 sıralarında Fatih'te meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan 2 çocuğun yanına bir kişi geldi. Daha sonra çocuklara yaklaşan şüpheli bir çocuğun kolundan tutarak sırtına almaya çalıştı. Çevredekilerin bakışlarına aldırış etmeyen şüpheli, çocuğun kolundan birkaç kere daha tutarak sırtına almaya çalıştı. Diğer çocuğun müdahale etmesiyle şüphelinin elinden kurtulan çocuklar, kaçarak uzaklaştı. Olay sonrasında araştırma yapan ekipler, şüphelinin T.A. olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonda T.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, kaçırma iddiasına ilişkin güvenlik kamera görüntülerinin sosyal medya hesaplarında çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak, tepki gösterildi. (DHA)