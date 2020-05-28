Fatih'te cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte İstanbul'un Fatih ilçesinde cuma namazı kılınacak camiler

28 Mayıs 2020 Perşembe 17:59 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 17:59

Fatih'te cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Fatih'te cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Fatih cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Fatih için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler

İstanbul'un Fatih ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Fatih ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.

Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.

CERRAH MEHMETPAŞA CAMİİ

BALİPAŞA CAMİİ

MOLLA FENARİ İSA CAMİİ

"PARMAKKAPI

KADI ASKER MEHMET EFENDİ CAMİİ"

CEZERİ KASIM PAŞA CAMİİ

HACI BEŞİRAĞA CAMİİ

FATİH CAMİİ

HAFIZ AHMET PAŞA CAMİİ

PİRİNÇÇİ SİNAN CAMİİ

MEHMETAĞA CAMİİ

HAMAMI MUHİTTİN CAMİİ

AHMET EMİRBUHARİ CAMİİ

KAZASKER İVAZEFENDİ CAMİİ

YUSUF ŞUCAATTİN CAMİİ

HATİCE SULTAN CAMİİ

İSMAİLAĞA CAMİİ

HIZIR ÇAVUŞ CAMİİ

TEVKİİ CAFER CAMİİ

OYMAKAPI MESCİDİ

MİSMARCI SUCAEDDİN CAMİİ

ŞEVKET ÇUKURBOSTAN CAMİİ

YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ

BEYAZIT CAMİİ

FİRUZAĞA CAMİİ

DAVUTPAŞA CAMİİ

HEKİMOĞLU ALİPAŞA CAMİİ

TAHİRAĞA CAMİİ

"PİRİ MEHMET PAŞA

(SOĞUKKUYU) CAMİİ"

TERCÜMAN YUNUS CAMİİ

ŞEPSEFA HATUN CAMİİ

KEYCİ HATUN CAMİİ

HIRKAİ ŞERİF CAMİİ

AKŞEMSETTİN CAMİİ

HÜRREM ÇAVUŞ CAMİİ

DAMAT ÖKÜZ MEHMETPAŞA CAMİİ

HOBYAR CAMİİ

DÜLGERZADE CAMİİ

İSKENDERPAŞA CAMİİ

PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ

BIÇAKCI ALAADDİN (SOFULAR) CAMİİ

ŞEHZADEBAŞI CAMİİ

DAMAT İBRAHİMPAŞA CAMİİ

MİHRİMAH SULTAN CAMİİ

NESLİŞAH SULTAN CAMİİ

LALELİ CAMİİ

HACI HAMZA CAMİİ

MİHRİŞAH HACIKADIN CAMİİ

KÜÇÜK AYASOFYA CAMİİ

SOKULLU MEHMET PAŞA CAMİİ

ATİK İBRAHİM PAŞA CAMİİ

BODRUM MESİH PAŞA CAMİİ

KARAGÖZ MEHMET EFENDİ CAMİİ

VELEDİ KARABAŞ CAMİİ

BALİ SÜLEYMANAĞA CAMİİ

"ÇİVİCİZADE KALBURCU

MEHMET EFENDİ CAMİİ"

"MİMAR ACEM

(ÖRÜMCEKSİZ) CAMİİ"

TARSUS MESCİDİ

DİVANİ ALİ CAMİİ

DİBEKLİ EMİNBEY CAMİİ

NURUOSMANİYE CAMİİ

SÜLEYMANİYE CAMİİ

LUTUFPAŞA CAMİİ

KAPTAN SİNAN PAŞA CAMİİ

KİRAZLI MESCİDİ

BALIKÇILAR CAMİİ

MURATPAŞA CAMİİ

"EMİNÖNÜ NİŞANCI

MEHMETPAŞA CAMİİ"

YENİ CAMİİ

SARAÇ İSHAK CAMİİ

SOĞANAĞA CAMİİ

SÜLEYMAN SUBAŞI CAMİİ

SEYİTÖMER CAMİİ

ŞEYH HÜSAMETTİN CAMİİ

SUCUATTİN ÇAVUŞ CAMİİ

UZUN YUSUF CAMİİ

ZEHKERİ KEMAL CAMİİ

SORMAGİR CAMİİ

KASIM ÇELEBİ CAMİİ

ARAKİYECİ AHMET ÇELEBİ CAMİİ

"CAMBAZİYE

(KOCAMUSTAFAPAŞA) CAMİİ"

HADIM İBRAHİMPAŞA CAMİİ

SİTTEİ HATUN CAMİİ

SÜMBÜL EFENDİ CAMİİ

CAFERAĞA CAMİİ

İBRAHİM ÇAVUŞ CAMİİ

BEHRUZAĞA ODABAŞI CAMİİ

AYDIN KETHÜDA (KURŞUNLU) CAMİİ

BEHRAM ÇAVUŞ CAMİİ

TARAKCILAR DAYE HATUN CAMİİ

GAZİ AHMETPAŞA CAMİİ

ARABACI BEYAZITAĞA CAMİİ

ALTIPOĞAÇA AHMETPAŞA CAMİİ

HACI EVHADDİN CAMİİ

HACI HÜSEYİNAĞA CAMİİ

MALCI MEHMET PAŞA CAMİİ

"DEBBAĞ

HACI PİRİ MEHMET EFENDİ CAMİİ"

GAZİATİK ALİPAŞA CAMİİ

MOLLA ZEYREK CAMİİ

HACI HASAN CAMİİ

İLÇE İLÇE İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER