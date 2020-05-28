Fatih'te cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte İstanbul'un Fatih ilçesinde cuma namazı kılınacak camiler

Fatih'te cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Fatih'te cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Fatih cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Fatih için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler
İstanbul'un Fatih ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Fatih ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.FATİH'TE CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?
Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.FATİH CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
CERRAH MEHMETPAŞA CAMİİ
BALİPAŞA CAMİİ
MOLLA FENARİ İSA CAMİİ
"PARMAKKAPI
KADI ASKER MEHMET EFENDİ CAMİİ"
CEZERİ KASIM PAŞA CAMİİ
HACI BEŞİRAĞA CAMİİ
FATİH CAMİİ
HAFIZ AHMET PAŞA CAMİİ
PİRİNÇÇİ SİNAN CAMİİ
MEHMETAĞA CAMİİ
HAMAMI MUHİTTİN CAMİİ
AHMET EMİRBUHARİ CAMİİ
KAZASKER İVAZEFENDİ CAMİİ
YUSUF ŞUCAATTİN CAMİİ
HATİCE SULTAN CAMİİ
İSMAİLAĞA CAMİİ
HIZIR ÇAVUŞ CAMİİ
TEVKİİ CAFER CAMİİ
OYMAKAPI MESCİDİ
MİSMARCI SUCAEDDİN CAMİİ
ŞEVKET ÇUKURBOSTAN CAMİİ
YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ
BEYAZIT CAMİİ
FİRUZAĞA CAMİİ
DAVUTPAŞA CAMİİ
HEKİMOĞLU ALİPAŞA CAMİİ
TAHİRAĞA CAMİİ
"PİRİ MEHMET PAŞA
(SOĞUKKUYU) CAMİİ"
TERCÜMAN YUNUS CAMİİ
ŞEPSEFA HATUN CAMİİ
KEYCİ HATUN CAMİİ
HIRKAİ ŞERİF CAMİİ
AKŞEMSETTİN CAMİİ
HÜRREM ÇAVUŞ CAMİİ
DAMAT ÖKÜZ MEHMETPAŞA CAMİİ
HOBYAR CAMİİ
DÜLGERZADE CAMİİ
İSKENDERPAŞA CAMİİ
PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ
BIÇAKCI ALAADDİN (SOFULAR) CAMİİ
ŞEHZADEBAŞI CAMİİ
DAMAT İBRAHİMPAŞA CAMİİ
MİHRİMAH SULTAN CAMİİ
NESLİŞAH SULTAN CAMİİ
LALELİ CAMİİ
HACI HAMZA CAMİİ
MİHRİŞAH HACIKADIN CAMİİ
KÜÇÜK AYASOFYA CAMİİ
SOKULLU MEHMET PAŞA CAMİİ
ATİK İBRAHİM PAŞA CAMİİ
BODRUM MESİH PAŞA CAMİİ
KARAGÖZ MEHMET EFENDİ CAMİİ
VELEDİ KARABAŞ CAMİİ
BALİ SÜLEYMANAĞA CAMİİ
"ÇİVİCİZADE KALBURCU
MEHMET EFENDİ CAMİİ"
"MİMAR ACEM
(ÖRÜMCEKSİZ) CAMİİ"
TARSUS MESCİDİ
DİVANİ ALİ CAMİİ
DİBEKLİ EMİNBEY CAMİİ
NURUOSMANİYE CAMİİ
SÜLEYMANİYE CAMİİ
LUTUFPAŞA CAMİİ
KAPTAN SİNAN PAŞA CAMİİ
KİRAZLI MESCİDİ
BALIKÇILAR CAMİİ
MURATPAŞA CAMİİ
"EMİNÖNÜ NİŞANCI
MEHMETPAŞA CAMİİ"
YENİ CAMİİ
SARAÇ İSHAK CAMİİ
SOĞANAĞA CAMİİ
SÜLEYMAN SUBAŞI CAMİİ
SEYİTÖMER CAMİİ
ŞEYH HÜSAMETTİN CAMİİ
SUCUATTİN ÇAVUŞ CAMİİ
UZUN YUSUF CAMİİ
ZEHKERİ KEMAL CAMİİ
SORMAGİR CAMİİ
KASIM ÇELEBİ CAMİİ
ARAKİYECİ AHMET ÇELEBİ CAMİİ
"CAMBAZİYE
(KOCAMUSTAFAPAŞA) CAMİİ"
HADIM İBRAHİMPAŞA CAMİİ
SİTTEİ HATUN CAMİİ
SÜMBÜL EFENDİ CAMİİ
CAFERAĞA CAMİİ
İBRAHİM ÇAVUŞ CAMİİ
BEHRUZAĞA ODABAŞI CAMİİ
AYDIN KETHÜDA (KURŞUNLU) CAMİİ
BEHRAM ÇAVUŞ CAMİİ
TARAKCILAR DAYE HATUN CAMİİ
GAZİ AHMETPAŞA CAMİİ
ARABACI BEYAZITAĞA CAMİİ
ALTIPOĞAÇA AHMETPAŞA CAMİİ
HACI EVHADDİN CAMİİ
HACI HÜSEYİNAĞA CAMİİ
MALCI MEHMET PAŞA CAMİİ
"DEBBAĞ
HACI PİRİ MEHMET EFENDİ CAMİİ"
GAZİATİK ALİPAŞA CAMİİ
MOLLA ZEYREK CAMİİ
HACI HASAN CAMİİ