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Güncel

Fatih'te cuma namazındaki vatandaşlara hakaret eden şüpheli tutuklandı

Fatih'te cuma namazı kılan vatandaşlara küfür edip hakarette bulunan şüpheli tutuklandı.

AA15 Haziran 2024 Cumartesi 22:54 - Güncelleme:
Fatih'te cuma namazındaki vatandaşlara hakaret eden şüpheli tutuklandı
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Dün Mimar Hayrettin Mahallesi'ndeki bir caminin avlusunda cuma namazı kılmak amacıyla saf tutan vatandaşları cep telefonu kamerasıyla kayda alarak, küfür ve hakaret içeren kelimeler kullanan şüpheli, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VEYA AŞAĞILAMA" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada şüphelinin yaşı küçük M.D.A. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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