Güncel

Fatih'te dehşet: Günlerdir haber alınamıyordu! 36 yaşındaki kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu

Fatih'te Özbekistan uyruklu 36 yaşındaki kadından günlerdir haber alınamıyordu. Arkadaşının durumu fark etmesinden sonra, kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

AA21 Eylül 2025 Pazar 12:28 - Güncelleme:
Fatih'te dehşet: Günlerdir haber alınamıyordu! 36 yaşındaki kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
Aksaray semtindeki bir evde ikamet eden Züleyha E'den (36) günlerdir haber alamayan arkadaşı, durumu ev sahibine bildirdi.

Kadının yaşadığı eve gelen ev sahibi ile arkadaşı çilingir yardımıyla kapıyı açtı.

Züleyha E. hareketsiz halde bulunurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EVİNDE BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Sağlık ekipleri, boğazı kesilmiş halde olan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, çevrede güvenlik önlemi alan polislerin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mahalle sakinlerinden Arzu Dinç, kadının komşuları olduğunu ancak onu pek tanımadıklarını anlatarak, "Kavga, gürültü sesi de hiç duymadım." dedi.

Cinayet şüphesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

