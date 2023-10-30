İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2023 Pazartesi / 16 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2489
  • EURO
    29,9105
  • ALTIN
    1812.88
  • BIST100
    7729.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Fatih'te dron destekli denetim! Ceza yağdı

Fatih'te yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik dron destekli denetim yapıldı. Dron ile tespit edilen 4 sürücüye toplamda 7 bin 916 lira cezai işlem uygulandı.

IHA30 Ekim 2023 Pazartesi 12:38 - Güncelleme:
Fatih'te dron destekli denetim! Ceza yağdı
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Vatan Caddesi Ulubatlı Metro çıkışında yayalara yol vermeyen sürücüleri tespit etmek için dronla denetim gerçekleştirdi. Drone destekli denetimde yayalara yol vermeyen sürücüler tek tek tespit edildi. 4 sürücüye 7 bin 916 lira cezai işlem uygulandı.

"BEN ORADAN GEÇERKEN KİMSE YOKTU"

Denetimde yayaya yol vermeyen taksi sürücüsü Yılmaz Uzun, "Ben oradan geçerken kimse yoktu. Şimdi geldim, orada kimse yoktu. Hala da kimse yok. Dron ile çekse ne olur oradan geliyorum kimse yoktu. Bak hala kimse yok. Orada insan olduğu an metrodan insanların çıktığı an yoğunluk yaşanıyor. Ne yapalım geçtik" dedi.

  • yayaya öncelik
  • trafik cezası
  • dron denetimi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.