İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2025 Cuma / 15 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5159
  • EURO
    49,5466
  • ALTIN
    5760.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu iddiası! Valilik: Tüm amaç dezenformasyon
Güncel

Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu iddiası! Valilik: Tüm amaç dezenformasyon

İstanbul Valiliği, Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu olduğuna ilişkin maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini bildirdi.

AA5 Aralık 2025 Cuma 20:23 - Güncelleme:
Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu iddiası! Valilik: Tüm amaç dezenformasyon
ABONE OL

Valilik'ten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu olduğuna ilişkin maksatlı haber ve paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

İstanbul'da düzensiz göçle mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların takdirle takip ettiği ve son teknolojinin kullanıldığı çalışmaların, dünyada kaçak göçle insani mücadele alanında örnek olma niteliği taşıdığı ifade edildi.

Bu çalışmalar sonucunda, İstanbul'daki kaçak göçle mücadele sorununun çözümü yolunda önemli aşama kat edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyük özveriyle yürütülen çalışmalarda özellikle, kaçak göçle mücadele adı altında, yasal çerçevede ülkemizde bulunan yabancı misafirlerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması, çalışmalar sonucu yapılan uygulamalarda, yabancı düşmanlığına yol açabilecek sonuçlara sebebiyet verilmemesi, yasa dışı ülkemizde kaldığı tespit edilen şahısların, insani şartlarda ülkelerine gönderilmesinin sağlanması hususlarında azami gayret gösterilmektedir."

Açıklamada, "Milletimizin, tüm amacı dezenformasyon olan bu tür maksatlı haber, yayın ve paylaşımlara itibar etmemelerini rica ediyor, yasa dışı göçle mücadele çalışmalarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı titizlik, disiplin ve özveriyle devam edeceğini bilmelerini istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kafa kafaya çarpıştılar: Nevşehir'de kaza ''geliyorum'' dedi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.