Fatih'te 'Gazze Direnişini Selamlıyoruz' yürüyüşü düzenlendi

Yatsı namazının ardından Fatih Camisi'nin avlusunda toplanan grup, "Hamas eğilmez, Gazze yenilmez" yazılı pankart açtı.

Gruptakiler daha sonra ellerindeki Filistin bayraklarıyla, "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Aksa Tufanı siyonizmi yenecek" sloganları eşliğinde Saraçhane Parkı'na yürüdü.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından açıklama yapan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, 15 aydır süren Gazze dayanışmasını tebrik eylemine dönüştürmek için buluştuklarını söyledi.

Kaya, şunları ifade etti:

"Rabbimize hamdediyoruz. 15 ayı aşkın zamandır belki dünya tarihinde görülmeyecek bir vahşete, zulme, katliama, soykırıma maruz kalmasına rağmen Gazze, bugün Allah'ın izniyle dimdik ayakta, zalimler ise zelil olmuş durumdalar. Doha'da kabul edilen ateşkese ilişkin olarak katillerin şefi Netanyahu'nun bugün birtakım çekinceler öne sürmesi ve geri adım atma sinyallerine bakmayın. Bütün bunlar sahtekarlıktan başka bir şey değil. Onlar zelil bir şekilde bu anlaşmayı kabul edecekler ama hazımsızlıklarından dolayı birtakım atraksiyonlara giriyor, bazı çekinceler öne sürerek bu işi mecburen kabul etmediklerine kendi kamuoylarını ikna etmeye çalışıyorlar."

Grup, açıklamanın ardından meşale yaktıktan sonra dağıldı.