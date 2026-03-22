Fatih'in Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan 2 bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemi alınırken, göçük altında kalan 9 kişiden 7'si sağ çıkarıldı. Ekipler, göçükte arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN ÇÖKEN BİNALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan bir binada saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama sonrası bitişik yapıda inşa edilen iki bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş olup, arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Ekiplerin çalışmaları devam etmekte olup enkaz altında kaldığı düşünülen 5 kişiden 3'ü ekipler tarafından kurtarılarak hastanelere sevk edilmiştir. Enkaz altında kalan 2 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Fatih'te 2 binanın çökmesiyle ilgili İstanbul Valisi Davut Gül'den bilgi aldı. Çiftçi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra bölgedeki son durum ve yürütülen faaliyetleri yakından takip ediyor.