22 Mart 2026 Pazar / 4 Sevval 1447
  Fatih'te iki bina çöktü! Enkazdan 7 kişi sağ çıkarıldı
Fatih'te iki bina çöktü! Enkazdan 7 kişi sağ çıkarıldı

İstanbul Fatih'te iki bina çöktü. Enkaz altında kalan 9 kişiden 7'sinin sağ çıkarıldığı bildirildi. İstanbul Valiliği binaların çökme sebebinin doğal gaz patlamasından kaynaklandığını duyurdu.

ABDULLAH POLAT22 Mart 2026 Pazar 12:32 - Güncelleme:
Fatih'in Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan 2 bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

GÖÇÜK ALTINDAN 7 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI

Bölgede güvenlik önlemi alınırken, göçük altında kalan 9 kişiden 7'si sağ çıkarıldı. Ekipler, göçükte arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN ÇÖKEN BİNALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan bir binada saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama sonrası bitişik yapıda inşa edilen iki bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş olup, arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Ekiplerin çalışmaları devam etmekte olup enkaz altında kaldığı düşünülen 5 kişiden 3'ü ekipler tarafından kurtarılarak hastanelere sevk edilmiştir. Enkaz altında kalan 2 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

BAKAN ÇİFTÇİ, VALİ GÜL'DEN BİLGİ ALDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Fatih'te 2 binanın çökmesiyle ilgili İstanbul Valisi Davut Gül'den bilgi aldı. Çiftçi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra bölgedeki son durum ve yürütülen faaliyetleri yakından takip ediyor.

  • bina çökmesi
  • acil müdahale
  • itfaiye ve sağlık ekipleri

