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Fatih'te ilginç cenaze töreni: Yaşadığı anlaşıldı sonra öldü! 86 yaşındaki adamı az kalsın diri diri gömeceklerdi

Fatih'te cenaze namazı için götürüldüğü camide, tabutundan ses gelmesi üzerine hayatta olduğu anlaşılan 86 yaşındaki Halit Bayşu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bayşu için ikinci kez cenaze töreni düzenlenirken merhumun kızı 'Babamı diri diri gömeceklerdi' dedi.

AA10 Ekim 2024 Perşembe 15:54 - Güncelleme:
Fatih'te ilginç cenaze töreni: Yaşadığı anlaşıldı sonra öldü! 86 yaşındaki adamı az kalsın diri diri gömeceklerdi
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Ayvansaray Hacı İlyas Yatağan Camisi'nde öğle namazının ardından düzenlenen cenaze töreninde, Halit Bayşu'nun (86) yakınları taziyeleri kabul etti.

Yaşananları anlatan Bayşu'nun kızı Jale Dedeoğlu dün gasilhanede ses duyduklarını söyleyerek, "Kimse bana inanmadı, burada kendimi parçaladım. Çağırmasaydım diri diri gömülecekti. Canlı canlı öldürdüler babamı. Hiçbir şeyi yoktu babamın." diye konuştu.

Bayşu'nun yakını Özlem Dedeoğlu, "Kızı tabuta sarılınca ses duyuyor. Ambulans geldi, tabutu açtılar. Kalp masajı yaptılar, nabıza baktılar. Nabız var, kalp atışı var. Nefes alıyor ve bu şekilde adam gömülecekti yani. Böyle bir şey hiç hayatınızda duydunuz mu? Diri diri gömülecekti." dedi.

Halit Bayşu'nun oğlu Yiğit Bayşu ise gelen sağlık ekiplerinin de şaşkınlık yaşadığını belirtti.

Diri diri morga atılmayı kimsenin hak etmediğini söyleyen Yiğit Bayşu, "Dün 09.00-09.30 arası rapor verildi. İkinci rapor 14.30'da verildi. İki tane ölüm saati var. Babamın 3-4 saat içerisinde neler çektiğini bilemeyiz. 15-20 dakika içerisinde kağıtlar imzalatıldı bize. Resmen can çekişmiş. Şikayetçi olacağız." diye konuştu.

Halit Bayşu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazın ardından defnedilmek üzere Eyüpsultan Mezarlığı'na götürüldü.

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