Fatih'te imama saldıran şüpheliye istenen ceza belli oldu

Fatih'te 8 Ocak 2024'de Fatih Camii imamı Galip Usta'ya 'hocam bir şey sorabilir miyim' diyerek bıçakla saldırdığı, kendisini ayırmaya çalışan 2 kişinin ise yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheli Ömer Salgın'a (39) yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olay günü 19.10 sıralarında Fatih Camii içerisinde bıçaklı saldırı olduğu yönünde ihbar yapıldığı, olay sırasında yaralanan şahısların tedavi amaçlı hastanelere sevk edildikleri ve şüpheli Ömer Salgın'ın kullandığı bıçak ile gözaltına alındığı anlatıldı.

BAĞIRMASININ ARDINDAN CAMİ GÜVENLİĞİNİN CAMİDEN UZAKLAŞTIRDIĞI KAYDEDİLDİ

Fatih Camii imam hatipliğini yapan müşteki Galip Usta'nın ifadesine yer verilen iddianamede, şüpheli Salgın'ı tanımadığını, bir husumetlerinin de olmadığını, akşam namazının farzını kıldıktan sonra sünnet namazı kılmak için hazırlandığı sırada şüphelinin arkadan yüksek bir sesle 'ey Müslümanlar, gaflet uykusundan uyanın' şeklinde bağırdığını, kendisinin ise namaza devam ettiğini söylediği aktarıldı. Namaz sonrası cami güvenliğinin şahsı camiden uzaklaştırdığını, kendisinin imam odasına geçtiğini, talebeleri olan Bilal Erdem, Yusuf Mumcu ve Yusufcan İslam ile ders yapmaya başladığını, bir süre sonra şüpheli Salgın'ın ise hızlı bir şekilde imam odasına girdiğini söylediği belirtildi.

İMAM'I YERE DÜŞÜRÜP BIÇAKLA YERDE SALDIRMAYA DEVAM ETTİĞİ AKTARILDI

İddianamede müşteki Usta'nın ifadesinin devamında, şüphelinin içeri girmesi üzerine ayağa kalkarak kendisine 'buyur, ne soracaksın' dediğini, şüphelinin ise kendisine cevap vermeden göğsüne vurduğunu, düştüğü sırada kendisine saldırmaya devam ettiğini ve kendisini savunmaya çalışmasına rağmen bıçakla yaralandığını söylediği kaydedildi. Ayrıca, müşteki Usta'dan alınan doktor raporunda, yaralanmanın kişinin yaşamını tehlikeye sokan nitelikte olduğu belirtildi.

İMAM'IN 'ELİNDE BIÇAK VAR' DEMESİYLE BIÇAĞI VE SIRTINDAN BIÇAKLANDIĞINI FARK ETTİĞİ BELİRTİLDİ

Müştekilerden Bilal Erdem'in ifadesine yer verilen iddianamede, Galip Usta ve Yusuf Mumcu ile birlikte imam odasına geçerek derse devam ettikleri sırada şüphelinin gelerek Galip Usta' ya hitaben 'hocam bir şey sorabilir miyim' dediğini, tam o sırada Usta'nın boğazına doğru hamle yaptığını, ilk etapta şüphelinin elindeki bıçağı görmediğini ancak Usta'nın 'elinde bıçak var' demesiyle bıçaktan haberdar olduğunu söylediği belirtildi. Çevredekilerin de araya girmesiyle şüphelinin uzaklaştırıldıktan sonra sırtından bıçaklandığını fark ettiğinin aktarıldığı iddianamede, Erdem'in de yaşananlardan ötürü şikayetçi olduğunu söylediği kaydedildi.

Müştekilerden Yusufcan İslam'ın ifadesi yer alan iddianamede, şüpheli ile arbede yaşandığı sırada ayağının kırıldığını, bunu ilk etapta fark etmediğini söylediği aktarıldı.

EVLİLİĞİNDEKİ SORUNLAR NEDENİYLE ÖFKESİNİ İMAMA YANSITTIĞINI BELİRTTİ

İddianamede savunmasına yer verilen şüpheli Salgın'ın ise iki kez evlilik yaptığını, son evliliğinde de sorunlar yaşadığını, hayatta yaptığı iyiliklerin karşılığını alamadığını, olay günü camiye namaza gittiğini, evliliğindeki sorunlar nedeniyle çok bunaldığını, camide 'tekbir' getirerek bağırdığını, sonrasını hatırlamadığını, olayda kullandığı bıçağın kendisine ait olduğunu, imamların iyiliği temsil eden kişiler olması nedeniyle çok bunaldığından öfkesini imama yansıtmış olabileceğini ve olayın anlık geliştiğini söylediği kaydedildi.

34 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Ömer Salgın'ın, Bilal Erdem ve Galip Usta'ya karşı ayrı ayrı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar hapis, Yusufcan İslam'a karşı 'vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya olmak üzere toplamda 19 yıl 6 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.