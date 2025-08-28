İSTANBUL 29°C / 21°C
  • Fatih'te inşaat malzemeleri satılan dükkandaki kuyuda ceset bulundu
Güncel

Fatih'te inşaat malzemeleri satılan dükkandaki kuyuda ceset bulundu

Fatih'te inşaat malzemeleri satılan dükkandaki kuyuda erkek cesedi bulundu.

28 Ağustos 2025 Perşembe 07:26
Fatih'te inşaat malzemeleri satılan dükkandaki kuyuda ceset bulundu
Alınan bilgiye göre, Cibali Caddesi'nde inşaat malzemelerinin satıldığı iş yerinden kötü kokular geldiğini fark eden mahalle sakinleri polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, dükkandaki kuyuda ceset olduğunu tespit etti.

Cesedin çıkarılması için adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri tarafından kuyudan çıkarılan cesedin, yaklaşık bir haftadır kayıp olan Sedat D'ye ait olduğu anlaşıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polisin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

