Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün Katip Kasım Mahallesi Langa Hisarı Caddesi'ndeki bir ofiste 47 yaşındaki Muhammed Faysal Kutsal'ın başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasının ardından çalışma yaptı.

Ofiste bulunan S.A, Kutsal ile otururken kendisine borçlarından bahsettiğini ve bir anda çantasından çıkardığı silahla intihar ettiğini öne sürdü.

Olay intihar olarak değerlendirilirken polis merkezine giden M.G. adlı bir kişi, dün öğlen saatlerinde bir börekçide buluştukları arkadaşı Kutsal'ın bir not bıraktığını, kendisine ulaşamadığında notu ailesiyle paylaşmasını söylediğini anlattı.

M.G, Kutsal'ın kendisine bıraktığı, "S.A. tarafından dolandırıldığını, bu kişinin kaçak otel işlettiğini, sahte döviz işi ve kara para akladığını, kendisine herhangi bir şey olursa sorumlusunun S.A. olduğunu" belirten notu, arkadaşının öldüğünü öğrenmesi üzerine polis merkezine getirdiğini söyledi.



Polis ekipleri, bu gelişme üzerine S.A'yı gözaltına aldı.

Şüpheli hakkında "kasten öldürme" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan ofisin bulunduğu sokakta esnaflık yapan Yakup Albayrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bir şey duymadım. İçeride çalışıyordum. Sonra polis ve ambulansı görünce dışarı çıkıp baktık. Sorduğumuzda intihar ettiği söylendi." ifadelerini kullandı.