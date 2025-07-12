İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2025 Cumartesi / 17 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,1901
  • EURO
    47,1146
  • ALTIN
    4335.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fatih'te kan donduran olay: Başıma bir şey gelirse sorumlusu o!
Güncel

Fatih'te kan donduran olay: Başıma bir şey gelirse sorumlusu o!

İstanbul'da bir ofiste başından silahla vurulmuş halde ölü bulunan Muhammed Faysal Kutsal'ın arkadaşına bıraktığı notta, kendisine bir şey olması halinde sorumlu tuttuğu S.A. gözaltına alındı.

AA12 Temmuz 2025 Cumartesi 11:51 - Güncelleme:
Fatih'te kan donduran olay: Başıma bir şey gelirse sorumlusu o!
ABONE OL

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün Katip Kasım Mahallesi Langa Hisarı Caddesi'ndeki bir ofiste 47 yaşındaki Muhammed Faysal Kutsal'ın başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasının ardından çalışma yaptı.

Ofiste bulunan S.A, Kutsal ile otururken kendisine borçlarından bahsettiğini ve bir anda çantasından çıkardığı silahla intihar ettiğini öne sürdü.

Olay intihar olarak değerlendirilirken polis merkezine giden M.G. adlı bir kişi, dün öğlen saatlerinde bir börekçide buluştukları arkadaşı Kutsal'ın bir not bıraktığını, kendisine ulaşamadığında notu ailesiyle paylaşmasını söylediğini anlattı.

M.G, Kutsal'ın kendisine bıraktığı, "S.A. tarafından dolandırıldığını, bu kişinin kaçak otel işlettiğini, sahte döviz işi ve kara para akladığını, kendisine herhangi bir şey olursa sorumlusunun S.A. olduğunu" belirten notu, arkadaşının öldüğünü öğrenmesi üzerine polis merkezine getirdiğini söyledi.

Polis ekipleri, bu gelişme üzerine S.A'yı gözaltına aldı.

Şüpheli hakkında "kasten öldürme" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan ofisin bulunduğu sokakta esnaflık yapan Yakup Albayrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bir şey duymadım. İçeride çalışıyordum. Sonra polis ve ambulansı görünce dışarı çıkıp baktık. Sorduğumuzda intihar ettiği söylendi." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kepçenin temas ettiği binanın çökme anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.