  • Fatih'te korkunç olay: 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Fatih'te korkunç olay: 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

İstanbul Fatih'te apartmanın 1'inci katındaki camdan düşen 4 yaşındaki çocuk, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çocuğunun iç kanama geçirdiğini söyleyen Baba Uğur Bal, yaşanan olayı anlattı.

24 Nisan 2026 Cuma 16:27
Olay saat 09.00'da Fatih Balat Mahallesi Fethiye Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı apartmanın 1'inci katında yaşayan Bal ailesinin 4 yaşındaki çocuğu Muhammed Musab Bal, oynarken bir anda pencereden sarkarak yere düştü. 4 yaşındaki çocuğun yere düştüğünü gören bir vatandaş çocuğu kendi aracıyla hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki çocuğu Muhammed Musab Bal'ın sağlık durumumun ciddi olduğu öğrenildi.

"ANNESİ VE KÜÇÜK KARDEŞLERİ YANINDAYDI"

Baba Uğur Musap Bal, çocuğunun durumunun ciddi olduğunu ifade ederek "Camın kilidini kurcalamış, nasıl olduysa dengesini kaybedip aşağıya düşmüş. Kafada bir kırık var, iç kanamada var. 24 saat bir süre verdiler. 4 yaşında akıllı bir çocuk. Annesi ve küçük kardeşleri yanındaydı. Oynarken birden tesadüf olarak ilk defa böyle bir şey başımıza geldi" dedi.

"ÇOCUK FIRININ ÖNÜNE DÜŞÜYOR"

Çocuğun düştüğünü duyan esnaf Harun Hançer, " Daha işe gelmemiştim, duyduğumu biliyorum. İkinci kat galiba küçük çocuk düşüyor, aşağı fırının önüne. Durumu çok da iyi değil diye duydum" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Cenaze dönüşü feci kaza kamerada: Otomobilden fırlayan 10 aylık bebekten acı haber

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
