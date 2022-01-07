Fatih'te korkutan kaza! Otomobil kasap dükkanına daldı

DHA 7 Ocak 2022 Cuma 09:44 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 09:44

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Cerrahpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen 34 TP 2875 plakalı otomobil, direksiyon başındayken rahatsızlandığı iddia edilen sürücüsü Ercan Deveci'nin kontrolünden çıktı. Karşı şeride geçip, kaldırıma çıkan otomobil, park halindeki 3 motosiklete çarparak kasap dükkanına girdi. Kazada sürücü Ercan Deveci ile kaldırımdaki 3 kişi yaralandı. Savrulan motosikletler de 3 iş yerinin camını kırdı. Kasap dükkanında da hasar oluştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından 4 yaralıyı da ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin karşı şeride geçip kaldırıma çıktıktan sonra motosikletlere çarptığı, motosikletler savrulurken otomobilin kasap dükkanına girdiği görülüyor. Kazanın ardından yaşanan hareketlilik kameraya yansıyor.