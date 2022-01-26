Fatih'te korkutan yangın!

DHA 26 Ocak 2022 Çarşamba 18:00 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 18:01

Yangın, Kocamustafapaşa Mahallesi Bayraktar Sokak'taki bir binanın giriş katındaki dairede saat 16.30 sıralarında çıktı. İddialara göre, yalnız yaşayan kadının evinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın paniğe neden oldu. Alevleri gören mahalle sakinleri, zillerine basarak apartmanda yaşayanları uyardı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında paniğe kapılarak fenalaşan bir kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"



Yangında annesi rahatsızlanan apartman sakini bir kadın, "Yemek yemiştik. Eşim balkona sigara içmek için çıkmıştı. O aşağıdan şiddetli duman geldiğini söyledi. Daha sonra aşağıdan bir arkadaş geçerken tüm zillere bastı. Biz dumanlar içinde zor canımızı kurtardık. Annem ve babam tansiyon ve şeker hastası. Babam iyi olduğunu söylüyor. Annemi acile götürüyorlar. Şimdi oraya gideceğiz" diye konuştu.