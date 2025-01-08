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Fatih'te otomobil İETT otobüsüne çarptı

Fatih'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

DHA8 Ocak 2025 Çarşamba 13:05 - Güncelleme:
Fatih'te otomobil İETT otobüsüne çarptı
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Kaza, saat 12.00 sıralarında Vatan Caddesi'nde meydana geldi. 57 AU 347 plakalı otomobil sürücüsü Dilek Kaya 34 TP 6167 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 8 kişiden 3'ü sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan 3 kişiyi çıkardı. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 3'ü çocuk 8 kişiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

FRENİN TUTMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Öte yandan otomobil sürücüsü Dilek Kaya, kullandığı otomobilin freninin tutmaması sonucu kazanın meydana geldiğini öne sürdü.

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