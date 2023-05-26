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Fatih'te pide fırınında çıkan yangında can kaybı arttı

Fatih'te önceki gece bir pidecide çıkan yangında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 6 kişiden 4'ü tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.

IHA26 Mayıs 2023 Cuma 15:29 - Güncelleme:
Fatih'te pide fırınında çıkan yangında can kaybı arttı
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Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi'nde pide üretimi yapılan iş yerinde önceki gece çıkan yangında yaralanan 6 kişiden Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa, Abdulkadir Erboğa ve Mehmet Erboğa, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Memleketleri Mardin'den çalışmak için İstanbul'a geldikleri öğrenilen ve akraba oldukları belirtilen 4 kişinin cenazeleri, yakınları tarafından hastaneden alınarak Mardin'e götürüldü.

Bu arada, olayda yaralanan diğer iki kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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