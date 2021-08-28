Fatih'te sahil yolunda silahlı sopalı kavga: 6 yaralı

DHA 28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:15 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:15

Olay, Kennedy Caddesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle aralarında tartışma çıkan iki grup, bir süre sonra kavga etmeye başladı. Tarafların sopalarla birbirlerine saldırdığı kavgada, silahlar da ateşlendi. 3 kişi silahla yaralanırken, 3 kişi ise aldıkları sopa darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırdı.

POLİS ARACINA ALDIRMADILAR

Yaşanan kavga anları, yoldan otomobili ile geçenler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirlerine sopalar ile saldırdığı ve bir kişinin silahla yaralandığı görülüyor. Öte yandan cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, kavga yaşandığı sırada yoldan polis aracının geçtiği de görüldü. Sahil yolunun kenarında gerçekleşen olayda, silahtan çıkan mermilerin çevredeki vatandaşlara ya da araçlara isabet etmemesi, olası bir faciayı önledi.