Fatih'te sahte altın operasyonu: Evi adeta atölyeye çevirmiş

İstanbul Fatih'te bir ihbar sonrası harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte altın üretim atölyesine dönüştürülen bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda gram altın modellerine benzer şekilde hazırlanmış yüzlerce sahte ürün ve üretim materyali ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelinin sabıka sicili de dikkat çekti.

FATİH'TEKİ ATÖLYE EVE BASKIN

İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 6 Nisan'da, Molla Hüsrev Mahallesi Taştekneler Sokak'ta atölye olarak kullanılan bir evde sahte altın üretildiği ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Söz konusu eve 9 Nisan'da yapılan operasyonda şüpheli Y.A. (59) gözaltına alındı, gram altın modellerine benzer şekilde hazırlanmış çok sayıda sahte ürün ve üretim materyali ele geçirildi.

417 GRAM SAHTE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Polislerin yaptığı aramada ayrıca, farklı ibareler taşıyan 417 gram sahte altın, basıma hazır olduğu değerlendirilen 230 adet 1 gramlık metal plaka, üzerinde ibare bulunmayan 12 metal bilezik ile farklı boyutlarda 34 damga ucu ele geçirildi.

Şüpheli Y.A'nın 7 farklı suçtan kaydı bulunduğu belirlendi.