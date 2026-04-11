İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2026 Cumartesi / 24 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fatih'te sahte altın operasyonu: Evi adeta atölyeye çevirmiş
Güncel

Fatih'te sahte altın operasyonu: Evi adeta atölyeye çevirmiş

İstanbul Fatih'te atölye olarak kullanılan bir evde sahte altın üretildiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, operasyonda 417 gram sahte altın, 230 adet basıma hazır metal plaka ve çok sayıda üretim materyali ele geçirdi. Gözaltına alınan 59 yaşındaki şüphelinin 7 farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

AA11 Nisan 2026 Cumartesi 12:25 - Güncelleme:
ABONE OL

İstanbul Fatih'te bir ihbar sonrası harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte altın üretim atölyesine dönüştürülen bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda gram altın modellerine benzer şekilde hazırlanmış yüzlerce sahte ürün ve üretim materyali ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelinin sabıka sicili de dikkat çekti.

FATİH'TEKİ ATÖLYE EVE BASKIN

İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 6 Nisan'da, Molla Hüsrev Mahallesi Taştekneler Sokak'ta atölye olarak kullanılan bir evde sahte altın üretildiği ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Söz konusu eve 9 Nisan'da yapılan operasyonda şüpheli Y.A. (59) gözaltına alındı, gram altın modellerine benzer şekilde hazırlanmış çok sayıda sahte ürün ve üretim materyali ele geçirildi.

417 GRAM SAHTE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Polislerin yaptığı aramada ayrıca, farklı ibareler taşıyan 417 gram sahte altın, basıma hazır olduğu değerlendirilen 230 adet 1 gramlık metal plaka, üzerinde ibare bulunmayan 12 metal bilezik ile farklı boyutlarda 34 damga ucu ele geçirildi.

Şüpheli Y.A'nın 7 farklı suçtan kaydı bulunduğu belirlendi.

ÖNERİLEN VİDEO

Lunapark faciası: Dehşet anları kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.